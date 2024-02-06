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  • На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

Сьогодні 16:33
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Коса на Перемозі - місце, де люблять гуляти дніпряни.

Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

Там можна відпочити від міської метушні та помилуватися неймовірними пейзажами. Але іноді на косі можна знайти дуже дивні речі.

Так, журналісти dnepr.info помітили у цій зеленій зоні каністру, ймовірно, з бензином. Хто та навіщо її залишив на косі – загадка.

Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

Також ми побачили кухонну лопатку. Її, напевно, залишили рибалки, адже вони часто використовують такі предмети під час зимової риболовлі, щоб діставати шматочки льоду із лунки.

Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

А от вишенькою став бойлер, який стояв біля сміттєвого бака.

Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

На перший погляд – що тут дивного, але річ в тому, що хтось тягнув бойлер майже кілометр, щоб викинути, адже в’їзд на косу закритий. Довелося попотіти, щоб його сюди донести. 

Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Дніпра виявили моторошну знахідку.

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Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)Українська Новости Днепра про На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)Русский

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