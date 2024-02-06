На косі на Перемозі знайшли дивні речі: від бойлера до каністри з бензином (ФОТО)

Там можна відпочити від міської метушні та помилуватися неймовірними пейзажами. Але іноді на косі можна знайти дуже дивні речі.
Так, журналісти dnepr.info помітили у цій зеленій зоні каністру, ймовірно, з бензином. Хто та навіщо її залишив на косі – загадка.
Також ми побачили кухонну лопатку. Її, напевно, залишили рибалки, адже вони часто використовують такі предмети під час зимової риболовлі, щоб діставати шматочки льоду із лунки.
А от вишенькою став бойлер, який стояв біля сміттєвого бака.
На перший погляд – що тут дивного, але річ в тому, що хтось тягнув бойлер майже кілометр, щоб викинути, адже в’їзд на косу закритий. Довелося попотіти, щоб його сюди донести.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Дніпра виявили моторошну знахідку.
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Александра Лучка
Автор:
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