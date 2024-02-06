На Левобережном создали самую уютную свалку в Днепре (ФОТО)

Во дворе возле одной из многоэтажек на жилом массиве Левобережный-3 создали самую уютную свалку в Днепре. Все началось со старого кресла, выброшенного кем-то из местных жителей. Впоследствии кто-то принес и посадил сюда старого огромного плюшевого медведя.
Теперь на жителей дома, которые выбрасывают мусор, созерцает коренастый мягкий мишка.
Получилась некая теплая композиция. Местные шутят, что их свалка теперь выглядит по-домашнему, — пишет «Днепр Вечерний».
Однако мнения горожан по этому поводу разделились. Кто-то говорит, что это действительно милый способ «украсить» свалку, кто-то просит вывезти это «барахло».
Напомним, ранее в лесопарке Днепра нашли пустой гроб, несколько роз и канистру бензина.
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