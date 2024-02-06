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Пуста труна та пару троянд: у парку Дніпра виявили моторошну знахідку

Сьогодні 12:23
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Дніпро дивує.

Новости Днепра про Пуста труна та пару троянд: у парку Дніпра виявили моторошну знахідку

У лісопарку Дружби на околицях Дніпра виявили моторошну знахідку. Місцевий житель під час ранкової пробіжки помітив між дерев труну.

Чоловік підійшов ближче, аби роздивитися знахідку. Всередині дерев’яна конструкція була пустою. Поруч лежали дві троянди та каністра з якоюсь рідиною, ймовірно бензином.

Усе це дніпрянин зазняв на камеру, а відео поширив у соцмережах. 

Відомо, що на місце, де виявили моторошну знахідку, покликали правоохоронців. Дніпряни припускають, що криміналу тут немає, а труна та квіти – реквізит, який міг використовувати якийсь блогер під час зйомок чергового хайпового ролику.

Однак усе може статися, – кажуть дніпряни. 

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Новости Днепра про Пуста труна та пару троянд: у парку Дніпра виявили моторошну знахідкуУкраїнська

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