На Лівобережному створили найзатишніший смітник у Дніпрі (ФОТО)

Найзатишніший смітник у Дніпрі створили на Лівобережному.

На подвір’ї біля однієї з багатоповерхівок на житловому масиві Лівобережний-3 створили найзатишніший смітник у Дніпрі. Усе почалося зі старого крісла, яке викинув хтось з місцевих мешканців. Згодом хтось приніс та посадив сюди старого величезного плюшевого ведмедя.

Тож тепер на жителів будинку, які викидають сміття, споглядає кремезний м’який ведмедик.

Вийшла така собі тепла композиція. Місцеві жартують, що їхній смітник тепер виглядає по-домашньому, – пише “Дніпро Вечірній”.

Однак думки містян щодо цього розділилися. Хтось каже, що це дійсно милий спосіб “прикрасити” смітник, хтось просить вивезти це “барахло”.

Нагадаємо, раніше в лісопарку Дніпра знайшли пусту труну, декілька троянд та каністру бензину.

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