Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.

Сергей Гаврилюк живет на Днепропетровщине, но из-за серьезных проблем со зрением еще до полномасштабной войны тренировался в кинологическом центре Киевской области. Вместе со своей собакой-поводырем Сергей встретил первый день войны в Межигорье. Тогда, испугавшись громких взрывов, золотистая ретриверка Плюша убежала от хозяина.
Более двух лет Сергей искал свою верную спутницу и когда уже отчаялся — собака нашлась. Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.
Тогда Плюше, а по паспорту Ани, было три с половиной года. Два из них золотистая ретриверка жила с Сергеем Гаврилюком. Вместе они ездили за границу и на море, и даже покорили Говерлу.
После исчезновения Плюши у Сергея началась депрессия. Мужчина потерял не только поводыря, но и верную собаку-спутницу, разделявшую с ним быт. Друзья привели Сергею годовалую овчарку. Пса звали Кир и эти два года он сопровождал мужчину.
Тем временем волонтеры пытались найти Плюшу. Для этого развешивали объявления по всей Киевщине, публиковали сообщения в соцсетях. Несмотря на то, что найти собаку, через два года после исчезновения уже было невозможно – произошло чудо.
Однажды кинологу Виктору Семененко, который воспитывал Плюшу с детства, позвонил военный. Мужчина рассказал, что увидел объявление, и вероятно собака, которую он нашел в конце февраля позапрошлого года, может быть Плюшей.
Военный, его зовут Константин, он сейчас воюет под Донецком. Он вместе со своим собратьем нашел Плюшу, она с ними жила все это время. Они, как он мне сообщил, были под Черниговом и в других городах, — говорит Виктор Семененко, кинолог.
Проверив данные по чипу, кинолог и военный убедились, что это Плюша, поэтому мужчина с радостью отдал собаку предыдущему владельцу.
Уже забрав Плюшу, кинолог Виктор сообщил об этом Сергею. Тот сразу купил билеты на поезд, и вместе с женой Ольгой и собакой-поводырем Киром отправился в Киев на долгожданную встречу.
Плюша сразу узнала хозяина и бросилась в его объятья. Сейчас Сергей вместе с двумя собаками снова в кинологическом центре Межигорья.
Плюшу ждет визит к ветеринару, привыкание в новом-старом доме, и тренировка — чтобы понять, она и дальше будет поводырем или сменит квалификацию на собаку-реабилитолога.
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