У Дніпропетровській області осудили працівника лазні, який займався звідництвом

У Кривому Розі на Дніпропетровщині судили працівника лазні, який займався звідництвом.

Про це стало відомо із вироку Центрально-Міського суду Кривого Рогу.

Як йдеться в матеріалах слідства, адміністратор банного комплексу зводив гостей лазні з секс-працівницями. За посередництво та пошук клієнтів, криворіжець брав з жінок по 200 гривень.

Клієнтам, які приходили до лазні, він пропонував “розважитися” із повіями, які нелегально працювали на території банного комплексу.

Попався поліцейським сутенер на мінімалках 13 червня минулого року, коли двоє відвідувачів лазні зажадали сексуальної насолоди. Вони попросили організувати зустріч з працівницями. І вже через годину клієнти отримали бажане.

Однак згодом адміністратора-сутенера затримали та висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 302 ККУ “Звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи”.

Під час суду криворіжець свою вину визнав, тому Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу пом’якшив йому покарання, призначивши 29 січня вирок у вигляді обмеження волі строком на два роки, з терміном випробування в один рік.

400 гривень, які чоловік заробив у день затримання, відібрали на користь держави.

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