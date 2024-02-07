Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)

Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)

Сегодня 10:34
просмотров

Житель Днепропетровщины вместе с новым знакомым из Франковщины пытался скрыться за границу в багажнике фургончика.

Новости Днепра про Таинственный трансфер: пограничники показали

Задержали нарушителей в Черновицкой области, когда те пытались незаметно подобраться к границе.

Для того чтобы незамеченными пересечь границу, жители Ивано-Франковской и Днепропетровщины сделали тайник в багажнике фургончика. Однако пограничники получили упреждающую информацию о том, что этот водитель этого автомобиля хочет вывезти двух человек в Румынию.

На контрольном посту пограничники остановили и осмотрели автомобиль местного жителя.

В ходе осмотра авто у правоохранителей возникло подозрение о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В ходе тщательной проверки пограничники обнаружили тайник, в котором водитель пытался незаконно переместить через государственную границу двух мужчин, жителей Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.

Новости Днепра про Таинственный трансфер: пограничники показали

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК РФ. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 332 Уголовного кодекса.

Читайте также:

Новости Днепра про Таинственный трансфер: пограничники показали Українська Новости Днепра про Таинственный трансфер: пограничники показали Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки
Новости Днепра
Сегодня 11:12
Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том…

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения
Новости Днепра
Сегодня 07:39
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Утром в области тоже было громко – все детали после…

Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу
Новости Днепра
Сегодня 06:51
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги!

Отрезал кухонным ножом пол ступни: на Днепропетровщине мужчина сам себя «прооперировал»
Новости Днепра
Вчера 17:04
Отрезал кухонным ножом пол ступни: на Днепропетровщине мужчина сам себя «прооперировал»

Житель Магдалиновской ТГ пытался самостоятельно ампутировать отмороженную ступню.

Последние новости

Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки
Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том числе и Днепропетровщину.

Сегодня 11:12
2
просмотров
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Утром в области тоже было громко – все детали после отбоя!

Сегодня 07:39
8
просмотров
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги!

Сегодня 06:51
4
просмотров
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело
В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело

В Днепре из-за бакланов погиб лесок на одном из островов.

Вчера 21:57
10
просмотров
В Днепропетровской области осудили работника бани, занимавшегося сводничеством
В Днепропетровской области осудили работника бани, занимавшегося сводничеством

В Кривом Роге на Днепропетровщине судили работника бани, занимавшегося сводничеством.

Вчера 21:30
6
просмотров
«Позвал на чай»: в Днепре бабушка ребенка, которого поджег сосед-пенсионер, рассказала детали инцидента
«Позвал на чай»: в Днепре бабушка ребенка, которого поджег сосед-пенсионер, рассказала детали инцидента

В Днепре от ожогов лечат ребенка, которого поджег сосед-пенсионер.

Вчера 20:57
8
просмотров
Пандус есть, но заехать не получится: в Кривом Роге мужчина на инвалидной коляске не попал в укрытие
Пандус есть, но заехать не получится: в Кривом Роге мужчина на инвалидной коляске не попал в укрытие

В Кривом Роге на Днепропетровщине люди на коляске не смогут попасть в укрытие, хотя пандус возле него установлен.

Вчера 20:14
3
просмотров
«Нет ни днем, ни ночью»: жители ж/м Игрень у Днепра жалуются на постоянные проблемы с водой
«Нет ни днем, ни ночью»: жители ж/м Игрень у Днепра жалуются на постоянные проблемы с водой

Почти месяц жители ж/м. Игрень живут с постоянными отключениями воды.

Вчера 19:39
3
просмотров
Жителя Днепра, который хотел скрыться из магазина с украденной одеждой, поймали клиенты ТЦ
Жителя Днепра, который хотел скрыться из магазина с украденной одеждой, поймали клиенты ТЦ

В Днепре посетитель торгового центра задержал мужчину, который собирался украсть одежду.

Вчера 18:45
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх