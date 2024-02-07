Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)

Задержали нарушителей в Черновицкой области, когда те пытались незаметно подобраться к границе.
Для того чтобы незамеченными пересечь границу, жители Ивано-Франковской и Днепропетровщины сделали тайник в багажнике фургончика. Однако пограничники получили упреждающую информацию о том, что этот водитель этого автомобиля хочет вывезти двух человек в Румынию.
На контрольном посту пограничники остановили и осмотрели автомобиль местного жителя.
В ходе осмотра авто у правоохранителей возникло подозрение о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В ходе тщательной проверки пограничники обнаружили тайник, в котором водитель пытался незаконно переместить через государственную границу двух мужчин, жителей Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК РФ. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 332 Уголовного кодекса.
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