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  • Таємничий трансфер: прикордонники показали “схованку” в якій житель Дніпра хотів втекти за кордон (ВІДЕО)

Таємничий трансфер: прикордонники показали “схованку” в якій житель Дніпра хотів втекти за кордон (ВІДЕО)

Сьогодні 10:34
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Житель Дніпропетровщини разом з новим знайомим з Франківщини намагався втекти за кордон у багажнику фургончика.

Новости Днепра про Таємничий трансфер: прикордонники показали

Затримали порушників у Чернівецькій області, коли ті намагалися непомітно підібратися до кордону.

Для того, аби непоміченими перетнути кордон, жителі Івано-Франківщини та Дніпропетровщини зробили схованку в багажнику фургончика. Однак прикордонники отримали випереджувальну інформацію про те, що цей водій цього автомобіля хоче вивезти двох людей до Румунії.

На контрольному пості прикордонники зупинили та оглянули автомобіль місцевого жителя. 

Під час огляду авто у правоохоронців виникла підозра про внесення змін в конструкцію транспортного засобу. У ході ретельної перевірки прикордонники виявили схованку, в якій водій намагався незаконно перемістити через державний кордон двох чоловіків, жителів Івано-Франківської та Дніпропетровської областей.

Новости Днепра про Таємничий трансфер: прикордонники показали

Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Водій затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.

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