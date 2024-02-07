В Павлоградском районе есть «прилеты» по инфраструктурному объекту: детали от ОВА

Во время утреннего массированного удара в Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Но, к сожалению, есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Также он сообщил подробности ночной атаки на Новомосковский район.
Вражеские беспилотники в Новомосковске ударили по коммунальному предприятию. В результате – разбита почти вся коммунальная техника.
Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Тракторы, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал… Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем, – написал Лысак.
И показал «достижения» оккупантов:
Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем.
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