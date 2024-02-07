Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Павлоградском районе есть «прилеты» по инфраструктурному объекту: детали от ОВА

В Павлоградском районе есть «прилеты» по инфраструктурному объекту: детали от ОВА

Сегодня 11:28
просмотров

Утром и ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровщину.
Новости Днепра про В Павлоградском районе есть

Последствия удара по Новомосковску.

Во время утреннего массированного удара в Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Но, к сожалению, есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также он сообщил подробности ночной атаки на Новомосковский район. 

Вражеские беспилотники в Новомосковске ударили по коммунальному предприятию. В результате – разбита почти вся коммунальная техника.

Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Тракторы, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал… Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем, – написал Лысак.

И показал «достижения» оккупантов:

Новости Днепра про В Павлоградском районе есть

Новости Днепра про В Павлоградском районе есть

Новости Днепра про В Павлоградском районе есть

Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем.

Новости Днепра про В Павлоградском районе есть

Новости Днепра про В Павлоградском районе есть

Новости Днепра про В Павлоградском районе есть

Читайте также:

Новости Днепра про В Павлоградском районе есть Українська Новости Днепра про В Павлоградском районе есть Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки
Новости Днепра
Сегодня 11:12
Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том…

Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 10:34
Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)

Житель Днепропетровщины вместе с новым знакомым из Франковщины пытался скрыться…

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения
Новости Днепра
Сегодня 07:39
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Утром в области тоже было громко – все детали после…

Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу
Новости Днепра
Сегодня 06:51
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги!

Последние новости

Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней
Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Среди любителей сериалов все большей популярностью пользуются корейские сериалы: детективные, драматические и любовные. Неотъемлемой частью таких сериалов являются сцены, где герои едят лапшу рамен – одно из самых популярных азиатских блюд.

Сегодня 13:10
1
просмотров
Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на Чемпионате Украины
Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на Чемпионате Украины

Поздравляем!

Сегодня 12:46
2
просмотров
В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицах
В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицах

В Днепре часть левого берега и Старых Кодаков без воды.

Сегодня 12:03
4
просмотров
Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки
Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том числе и Днепропетровщину.

Сегодня 11:12
6
просмотров
Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК
Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК

Согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны стоять на учете в ТЦК.

Сегодня 10:49
8
просмотров
Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)
Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)

Житель Днепропетровщины вместе с новым знакомым из Франковщины пытался скрыться за границу в багажнике фургончика.

Сегодня 10:34
4
просмотров
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Утром в области тоже было громко – все детали после отбоя!

Сегодня 07:39
10
просмотров
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги!

Сегодня 06:51
4
просмотров
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело
В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело

В Днепре из-за бакланов погиб лесок на одном из островов.

Вчера 21:57
13
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх