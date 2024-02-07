Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на Чемпионате Украины

Поздравляем!

Недавно в Киеве прошел Чемпионат Украины по легкой атлетике среди молодежи и взрослых в помещении. Днепровские спортсмены на этих соревнованиях завоевали 6 медалей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Два «золота» завоевал Александр Онуфриев (в прыжках с шестом среди взрослых и среди молодежи). По «серебру» – Алексий Писарев (бег на дистанции 3000 м среди молодежи); Владимир Мавричев (эстафетный бег 4х400 м среди молодежи); Марк Николаенко (эстафетный бег 4х400 м среди молодежи). И «бронзу» завоевал Владимир Данильченко (тройной прыжок среди взрослых).

Онуфриев Александр, Писарев Алексий и Мавричев Владимир – воспитанники Днепровской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3. Николаенко Марк – воспитанник городской комплексной детско-юношеской спортивной школы, – отметили в городском совете.

Поздравляем спортсменов и желаем им новых побед!

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