Онлайн-женитьба по видеосвязи: в Дії в скором времени появится уникальная услуга

Скоро влюбленные в Украине смогут жениться по видеосвязи.

Вскоре в приложении «Дія» появится услуга онлайн-брака – люди смогут жениться по видеосвязи. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

В 2023 году у Действия уже появилась возможность подать заявку на заключение брака онлайн, однако разработчики хотят пойти дальше и полностью цифровизировать процесс женитьбы.

Федоров отметил, что такая функция прежде всего внедряется для военных, которые не всегда могут физически находиться в ЗАГСе, а благодаря Дії будут иметь возможность заключить брак дистанционно.

Можно будет просто жениться в «Дії» с помощью видео. Это будет очень технологично, – рассказывает Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, услуга будет безопасной и будет иметь несколько этапов верификации.

Пока что Федоров не раскрывает деталей нововведения, но отмечает, что услуга будет уникальной, потому что такого в мире еще не делали.

Я не буду делать спойлер, но будет много интересных элементов этого процесса. И это тоже будет уникально для всего мира, – сказал министр.

Напомним, в Днепре можно жениться на ТРЦ. Также ЗАГС в Днепре показал самых необычных гостей на свадьбах.

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