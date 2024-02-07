В Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по бронированному авто полиции

Днем 7 февраля беспилотник попал по бронированном полицейском автомобиле.

На территории Марганецкого общества россияне попали по машине полицейских.

7 февраля, когда полицейские отправились фиксировать последствия очередных обстрелов, сами попали под атаку БПЛа.

Около 13:30 дрон попал по гражданскому автомобилю. Пострадали два человека. Выехав на место инцидента, по дороге полицейские услышали звуки быстро приближавшегося к ним беспилотника. Правоохранители сразу выскочили из машины и скрылись в более безопасном месте.

В это время дрон попал в их транспорт и взорвался. Автомобиль хотя и был бронированным, однако получил значительные повреждения. К счастью, сотрудники полиции телесных повреждений не получили.

Никопольский район – самая горячая точка на карте Днепропетровщины. Ежедневно местные жители страдают от обстрелов русской армии. Оккупант цинично бьет по гражданским домам, автомобилям, убивает и травмирует людей, — говорится в сообщении.

Местные жители отмечают, что россияне буквально охотятся на автомобили гражданских, особенно правоохранителей. Люди уже боятся выезжать в город на машине. По мнению марганчан, они так «тренируются» на мирных жителях.

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