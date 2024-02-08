У деяких мешканців Дніпра сьогодні не буде світла: адреси

Електроенергії не буде орієнтовно з 8:00 до 17:00.

Сьогодні, 8 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Будівельників: 30;

просп. Богдана Хмельницького: 41, 43А, 45, 47-49, 116.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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