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У деяких мешканців Дніпра сьогодні не буде світла: адреси

Сьогодні 07:00
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Електроенергії не буде орієнтовно з 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про У деяких мешканців Дніпра сьогодні не буде світла: адреси

Сьогодні, 8 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників: 30;
  • просп. Богдана Хмельницького: 41, 43А, 45, 47-49, 116.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У деяких мешканців Дніпра сьогодні не буде світла: адресиУкраїнська

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