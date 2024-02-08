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  • «Капсула времени»: в Днепре обнаружили 50-летний мотоцикл, на котором ни разу не ездили

«Капсула времени»: в Днепре обнаружили 50-летний мотоцикл, на котором ни разу не ездили

Сегодня 10:35
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В Днепре нашли "капсулу времени" - мотоцикл, никогда не выезжавший на дорогу.

Новости Днепра про

50-летний советский Урал все это время простоял в сарае. Историю мотоцикла, которым ни разу не пользовались, рассказал украинский автоблогер Roma Urraco.

Рабочий мотоцикл Урал М-67 имеет всего 5 км пробега, то есть «стандартные» калибровочные километры. Блогер назвал транспорт «капсулой времени», так как внутрь бака никогда не вливали горючее, а сам Урал не покидал сарай, где его хранили все эти годы.

Мотоцикл даже сохранил техпаспорт советского образца, где записано, что он куплен в Луганской области, но сейчас находится в Днепре.

Аппарат фактически новый и имеет калибровочную 5 километров на одометре, но довольно долгое время стоял в сарае, из-за чего некоторые косметические дефекты, вызванные длительным хранением. Бензина в баке никогда не было, а двигатель еще ни разу не запускали. 100% капсула времени, – отмечает блоггер.

Старый Урал пока не рискнули вывести на дороги города.

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы рассказывали о лунно-солнечном календаре, который 5 тысяч лет назад создали на территории современной игры.

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