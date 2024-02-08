В Україні створюють електронний військовий квиток: чи буде він у Дії

В Україні працюють над створенням електронного військового квитка.

Над цим працюють Мінцифри та Міноборони, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes Ukraine. Посадовець зауважив, що поки що в Дії військового квитка не буде.

Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в “Дії”. У “Дії” також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у “Дії” не буде теж, – пояснив він.

Федоров пояснив, що електронний військовий квиток могли б запровадити на базі Дії, але зараз розглядають створення окремої платформи від Міноборони. На цим питанням тільки працюють, тож конкретики ще немає.

Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в “Дії”. Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо, – заявив Федоров.

Анонс електронного військового квитка першим зробить Міноборони.

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