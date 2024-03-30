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“Швидко, як у Лас-Вегасі”: уряд дозволив одружуватися в Дії

Сьогодні 10:20
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Зовсім скоро українці зможуть одружуватися онлайн.

Новости Днепра про

Уряд підтримав постанову про онлайн-шлюб. Одружитися можна буде через Дію, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Послуга передусім буде корисна парам, які через війну перебувають на відстані. Це стосується військових, які не завжди можуть приїхати до ЦНАПу, аби укласти шлюб.
 
Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії, – каже Федоров.
 

Цей процес передбачатиме кілька етапів:

— у застосунку необхідно буде відправити заяву;

— працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;

— наречені підпишуть актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

 

Новости Днепра про

До цього через Дію дозволили подавати заяви на шлюб.

Зауважимо, в умовах воєнного стану особливий порядок реєстрації шлюбу передбачений для:

  • військовослужбовців;
  • працівників поліції;
  • нацгвардійців;
  • представників інших військових формувань, які утворені відповідно до закону України;п
  • працівників закладів охорони здоров’я;

Усі вони можуть одружитися за добу або без присутності нареченого/нареченої.

Військових може одружити командир, який складає відповідний акт про укладення шлюбу.

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