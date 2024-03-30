“Швидко, як у Лас-Вегасі”: уряд дозволив одружуватися в Дії

Зовсім скоро українці зможуть одружуватися онлайн.

Уряд підтримав постанову про онлайн-шлюб. Одружитися можна буде через Дію, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Послуга передусім буде корисна парам, які через війну перебувають на відстані. Це стосується військових, які не завжди можуть приїхати до ЦНАПу, аби укласти шлюб.

Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії, – каже Федоров. Цей процес передбачатиме кілька етапів: — у застосунку необхідно буде відправити заяву; — працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку; — наречені підпишуть актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

До цього через Дію дозволили подавати заяви на шлюб.

Зауважимо, в умовах воєнного стану особливий порядок реєстрації шлюбу передбачений для:

військовослужбовців;

працівників поліції;

нацгвардійців;

представників інших військових формувань, які утворені відповідно до закону України;п

працівників закладів охорони здоров’я;

Усі вони можуть одружитися за добу або без присутності нареченого/нареченої.

Військових може одружити командир, який складає відповідний акт про укладення шлюбу.

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