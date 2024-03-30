“Швидко, як у Лас-Вегасі”: уряд дозволив одружуватися в Дії

Уряд підтримав постанову про онлайн-шлюб. Одружитися можна буде через Дію, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії, – каже Федоров.
Цей процес передбачатиме кілька етапів:
— у застосунку необхідно буде відправити заяву;
— працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;
— наречені підпишуть актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
До цього через Дію дозволили подавати заяви на шлюб.
Зауважимо, в умовах воєнного стану особливий порядок реєстрації шлюбу передбачений для:
Усі вони можуть одружитися за добу або без присутності нареченого/нареченої.
Військових може одружити командир, який складає відповідний акт про укладення шлюбу.
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