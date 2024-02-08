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В Украине создают электронный военный билет: будет ли он в Дії

Сегодня 16:11
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В Украине работает над созданием электронного военного билета.

Новости Днепра про В Украине создают электронный военный билет: будет ли он в Дії

Над этим работают Минцифры и Минобороны, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Forbes Ukraine. Чиновник отметил, что пока в Дії военного билета не будет.

Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в «Действии». В Действии также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток у Действия не будет тоже, – объяснил он.

Федоров пояснил, что электронный военный билет могли бы ввести на базе Дії, но сейчас рассматривают создание отдельной платформы от Минобороны. На этом вопросе только работают, поэтому конкретики еще нет.

Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в Действии. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности, – заявил Федоров.

Анонс электронного военного билета первым сделает Минобороны.

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Новости Днепра про В Украине создают электронный военный билет: будет ли он в ДіїУкраїнська Новости Днепра про В Украине создают электронный военный билет: будет ли он в ДіїРусский

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