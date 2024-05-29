В Днепре на улице Золотоосенней планируют на неделю перекрыть железнодорожный переезд

В Днепре собираются перекрыть переезд по улице Золотоосенней в связи с ремонтом путей. Вероятный срок перекрытия – с 8.00 5 июня до 17.00 14 июня.
Об этом сообщается в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра.
По периметру зоны выполнения работ должны быть установлены ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Коммунальщики должны позаботиться о безопасном движении пешеходов, а после завершения работ – демонтировать ограждение, знаки, восстановить асфальтовое покрытие и привести территорию в порядок.
Отметим, что подписи мэра на документе нет, поэтому он еще не вступил в силу.
Напомним, в Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт.
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