Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по дзюдо

Поздравляем!

30 апреля и 1 мая 2024 года в Киеве проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет. За победу боролись около 600 участников со всех уголков нашей страны.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 6 медалей.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Так, днепряне получили:

Серебро — Горшкова Виктория (-44 кг);

Серебро — Швец Илья (-73 кг);

Серебро — Затона Дмитрий (-81 кг);

Серебро — Терлецкая Анна (-70 кг);

Бронза — Балабан София (-57 кг);

Бронза — Качан Алексей (+81 кг).

Дмитрий Затона и София Балабан — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №6, — отметили в управлении.

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному бою.

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