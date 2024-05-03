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Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по дзюдо

Сегодня 11:58
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Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по дзюдо

30 апреля и 1 мая 2024 года в Киеве проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет. За победу боролись около 600 участников со всех уголков нашей страны.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 6 медалей.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Так, днепряне получили:

  • Серебро — Горшкова Виктория (-44 кг);
  • Серебро — Швец Илья (-73 кг);
  • Серебро — Затона Дмитрий (-81 кг);
  • Серебро — Терлецкая Анна (-70 кг);
  • Бронза — Балабан София (-57 кг);
  • Бронза — Качан Алексей (+81 кг).

Дмитрий Затона и София Балабан — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №6, — отметили в управлении.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по дзюдо

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по дзюдо

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по дзюдо

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по дзюдо

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 10 медалей на Кубке Европы по рукопашному бою.

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