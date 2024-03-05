Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Сегодня 10:00
просмотров

Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

С 24 февраля по 1 марта в городе Коломыя Ивано-Франковской области пауэрлифтеры соревновались за первенство на Чемпионате Украины по классическому жиму лежа 2024.

Спортсменка из Днепра Анна Бутурлим завоевала на этих соревнованиях сразу две награды. Она заняла 1 место в весовой категории до 57 кг и 3 место в абсолютном первенстве по коэффициенту среди всех участников — женщин открытой возрастной группы.

Об этом сообщает Управление спорта города Днепр.

Отметим, Анна — мастер спорта международного класса.

Поздравляем девушку и желаем ей новых побед!

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Напомним, ранее мы писали, что днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира.

Читайте также:

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингуУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса
Новости Днепра
Сегодня 18:00
В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса

В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.

Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны
Новости Днепра
Сегодня 17:24
Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны

Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от…

Как поступить в колледж в Днепре в 2024 году: какие нужны документы и куда их нести
Новости Днепра
Сегодня 14:39
Как поступить в колледж в Днепре в 2024 году: какие нужны документы и куда их нести

В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи…

Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы
Новости Днепра
Сегодня 14:36
Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.

Последние новости

В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса
В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса

В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.

Сегодня 18:00
1
просмотров
Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире
Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире

Масштабный сбой произошел около 17 часов по Киеву.

Сегодня 17:53
3
просмотров
Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны
Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны

Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от того, умер пенсионер, работающий или безработный суммы выплаты могут разниться.

Сегодня 17:24
2
просмотров
На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно
На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно

Тревоги - не игнорируйте!

Сегодня 15:25
4
просмотров
Как поступить в колледж в Днепре в 2024 году: какие нужны документы и куда их нести
Как поступить в колледж в Днепре в 2024 году: какие нужны документы и куда их нести

В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи на основании окончания 9 или 11 классов. Вступительная кампания для них начнется 26 июня – тогда будет открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов.

Сегодня 14:39
2
просмотров
Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы
Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.

Сегодня 14:36
2
просмотров
Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкция
Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкция

Эпидсезон продолжается, количество респираторно-вирусных сезонных заболеваний - ОРВИ, COVID-19 и грипп - остается высоким.

Сегодня 14:35
4
просмотров
На АЗС по всей Украине продавали фальсифицированное топливо, которое изготавливали братья из Днепра
На АЗС по всей Украине продавали фальсифицированное топливо, которое изготавливали братья из Днепра

Участников организованной группы будут судить.

Сегодня 13:50
4
просмотров
В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)
В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)

В лесу близ Верхнеднепровска Днепропетровской области обнаружили десятки таинственных крестов.

Сегодня 13:30
2
просмотров
В Днепре на озере ж/м Левобережный поселилось почтенное гусиное семейство (ФОТО)
В Днепре на озере ж/м Левобережный поселилось почтенное гусиное семейство (ФОТО)

На озере Курячем поселилась семья гусей.

Сегодня 12:36
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх