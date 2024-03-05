Спортсменка из Днепра завоевала две награды на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Поздравляем!

С 24 февраля по 1 марта в городе Коломыя Ивано-Франковской области пауэрлифтеры соревновались за первенство на Чемпионате Украины по классическому жиму лежа 2024.

Спортсменка из Днепра Анна Бутурлим завоевала на этих соревнованиях сразу две награды. Она заняла 1 место в весовой категории до 57 кг и 3 место в абсолютном первенстве по коэффициенту среди всех участников — женщин открытой возрастной группы.

Об этом сообщает Управление спорта города Днепр.

Отметим, Анна — мастер спорта международного класса.

Поздравляем девушку и желаем ей новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что днепрянка Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира.

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