На Днепропетровщине арендатор напал с ножом на владельца жилья, за которое задолжал деньги

Арендатор задолжал владельцу жилья немалую сумму, из-за чего мужчины начали спорить. Все закончилось потасовкой и ножевым ранением, сообщает полиция Днепропетровской области.
Инцидент произошел 29 февраля в Никопольском районе. 36-летний потерпевший сдавал в аренду часть дома, однако арендатор долго не платил средства за жилье, поэтому мужчина решил с ним поговорить, чтобы получить деньги.
Разговор перерос сначала в спор, а затем в драку, во время которой арендатор ударил ножом в грудь владельца жилья. Пострадавший впоследствии вызвал полицию.
35-летнего нападавшего задержали, а орудие преступления – нож, изъяли полицейские.
1 марта злоумышленнику сообщили о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение. В настоящее время он находится под стражей.
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