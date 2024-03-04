В Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного

На днях родственники погибшего воина пришли на его могилу в Березановке, но увиденное шокировало. Палку, к которой крепился флаг с фотографией павшего военного, погнули, а сам флаг порезали.
Об этом рассказал в местном сообществе Александр Michalovich.
Добрый вечер, просьба может кто-то видел что-то возле кладбища ДРСУ, с пятницы на субботу был уничтожен флаг на могиле моего брата погибшего в конце октября прошлого года, спасибо за любую информацию, конфиденциальность гарантирую, — написал родственник погибшего.
Родные уверены, что это дело рук вандалов, потому что ветер не смог бы так погнуть металлическую палку.
Могилу рядом также изуродовали.
Судя по фото, там повредили крест, а у надгробия оставили праздничную открытку с клоуном.
Местные говорят, что это не первый раз, когда на кладбищах орудуют вандалы. Ранее неизвестные уже резали флаги у надгробий, а некоторые из них уродовали несколько раз.
Днепряне говорят, что к правоохранителям обращались, но пока найти вандалов не удалось.
Напомним, ранее в Таромском неизвестные изуродовали могилы военных. Позже выяснилось, что это сделали дети. Полицейские провели с ними беседы, а на родителей составили протоколы за невыполнение родительских обязанностей.
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