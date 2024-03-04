На Дніпропетровщині орендар напав з ножем на власника житла, за яке заборгував гроші

Орендар заборгував власнику житла чималу суму, через що чоловіки почали сперечатися. Усе закінчилося бійкою та ножовим пораненням, повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Інцидент трапився 29 лютого у Нікопольському районі. 36-річний потерпілий здавав в оренду частину будинку, проте орендар довго не сплачував кошти за житло, тому чоловік вирішив з ним поговорити, аби все ж отримати гроші.
Розмова переросла спочатку в суперечку, а потім у бійку, під час якої орендар вдарив ножем у груди власника житла. Постраждалий згодом викликав поліцію.
35-річного нападника затримали, а знаряддя злочину – ніж, вилучили поліціянти.
1 березня зловмиснику повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі він перебуває під вартою.
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