Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі на вулиці Петра Сокальського Новокодацького району спалахнула масштабна пожежа.
Як з’ясувалося, там горіли дах та майно всередині приватного житлового будинку на площі 60 квадратних метрів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:00.
Займання ліквідували о 13:23.
На пожежі отримав опіки рук 46-річний чоловік. Його медики госпіталізували до лікарні.
До місця виклику залучили 17 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка.
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