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  • Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС

Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС

Сьогодні 14:11
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Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі на вулиці Петра Сокальського Новокодацького району спалахнула масштабна пожежа.

Як з’ясувалося, там горіли дах та майно всередині приватного житлового будинку на площі 60 квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:00.

Новости Днепра про Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС

Займання ліквідували о 13:23.

На пожежі отримав опіки рук 46-річний чоловік. Його медики госпіталізували до лікарні.

До місця виклику залучили 17 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка.

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Новости Днепра про Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНСУкраїнська Новости Днепра про Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНСРусский

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