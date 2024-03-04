Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі на вулиці Петра Сокальського Новокодацького району спалахнула масштабна пожежа.

Як з’ясувалося, там горіли дах та майно всередині приватного житлового будинку на площі 60 квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 12:00.

Займання ліквідували о 13:23.

На пожежі отримав опіки рук 46-річний чоловік. Його медики госпіталізували до лікарні.

До місця виклику залучили 17 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка.

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