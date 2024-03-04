В Україні злетять ціни на паливо, автівки, звʼязок, золото та солодку воду

Кабмін збільшить військовий збір та акцизи.

Це пов’язано з мобілізацією додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік.

Зокрема хочуть збільшити надходження від військових, акцизних зборів та запровадити щомісячну сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, пише “Інтерфакс”.

Ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:

покупців банківських металів у банків

легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості,

роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння,

операторів стільникового зв’язку, що надають будь-які послуги мобільного зв’язку.

Також українців очікує:

приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС,

запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин

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