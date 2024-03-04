В Україні злетять ціни на паливо, автівки, звʼязок, золото та солодку воду
В Україні злетять ціни на паливо, автівки, звʼязок, золото та солодку воду
Сьогодні 15:07
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Кабмін збільшить військовий збір та акцизи.
Це пов’язано з мобілізацією додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік.
Зокрема хочуть збільшити надходження від військових, акцизних зборів та запровадити щомісячну сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, пише “Інтерфакс”.
Ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.
Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:
покупців банківських металів у банків
легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,
продавців нерухомості,
роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння,
операторів стільникового зв’язку, що надають будь-які послуги мобільного зв’язку.
Також українців очікує:
приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС,
запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин
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