Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Україні злетять ціни на паливо, автівки, звʼязок, золото та солодку воду

В Україні злетять ціни на паливо, автівки, звʼязок, золото та солодку воду

Сьогодні 15:07
просмотров

Кабмін збільшить військовий збір та акцизи.

Новости Днепра про В Україні злетять ціни на паливо, автівки, звʼязок, золото та солодку воду

Це пов’язано з мобілізацією додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік.

Зокрема хочуть збільшити надходження від військових, акцизних зборів та запровадити щомісячну сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, пише “Інтерфакс”.

Ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:

  • покупців банківських металів у банків
  • легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,
  • продавців нерухомості,
  • роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння,
  • операторів стільникового зв’язку, що надають будь-які послуги мобільного зв’язку.

Також українців очікує:

  • приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС,
  • запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні злетять ціни на паливо, автівки, звʼязок, золото та солодку водуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні скоро може відчутно зрости ціна на пальне: скільки коштуватиме літр
новини України
15.02.2024 11:20
В Україні скоро може відчутно зрости ціна на пальне: скільки коштуватиме літр

В Україні найближчими тижнями може відчутно здорожчати пальне.

В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигарки
новини України
20.01.2024 14:11
В Україні у 2024 році суттєво зростуть ціни на цигарки

У цьому році в Україні знову зростуть ціни на цигарки.

Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер будемо платити
Новини Дніпра
04.01.2024 11:50
Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер будемо платити

Важлива інформація!

У Дніпрі взимку “за копійки” продають свіжі кабачки
Новини Дніпра
03.01.2024 18:01
У Дніпрі взимку “за копійки” продають свіжі кабачки

Кабачками влітку, звичайно, нікого не здивуєш. Та й ціни на…

Наверх