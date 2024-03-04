На проспекті Миру в Дніпрі запланували будівництво нового ЖК: з’явилися подробиці про проєкт

На черговій містобудівній раді показали проєкт ЖК, який з’явиться за адресою проспект Миру, 29. Про це повідомляє “Gorod.dp.ua”.
Розмови про новий ЖК на території Лівобережного жилмасиву велися вже давно. А минулого року показували “сирий” проєкт. Тоді у фахівців була купа зауважень, які спробували виправити.
Новий житловий комплекс складатиметься з двох 9-поверхівок. У них розмістять 181 однокімнатну квартиру, офіси, торгові площі та підземний паркінг.
Замовник – ТОВ “Олімпійський-Дніпро”.
ЖК займе земельну ділянку площею 0,5 га. У майбутньому на цій території з’являться дві 9-поверхівки. Перший поверх хочуть віддати під комерцію – там будуть розміщені офіси та торгові площі.
Перший поверх будівель заглиблений усередину на три метри, що дозволяє виконати перед ним терасну частину з озелененням та благоустроєм. На першому поверсі будуть офіси та торгові площі. Втоплені вглиб і два верхні поверхи будівлі, що надає їм нового сучасного акценту та відрізняє від сусідньої забудови, – розповідає автор проєкту.
Перед ЖК хочуть облаштувати благоустрій та озеленити територію.
Як бачимо, планується досить затишний і зелений вхід до комерційних магазинів.
Нагадаємо, раніше з’явилися деталі про величезний Topol Mall, який збудують в Дніпрі на місці кінотеатру Січ.
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