На проспекте Мира в Днепре запланировано строительство нового ЖК: появились подробности о проекте

На Левобережном появится новый ЖК.

На очередном градсовете показали проект ЖК, который появится по адресу проспект Мира, 29. Об этом сообщает «Gorod.dp.ua«.

Разговоры о новом ЖК на территории Левобережного жилмассива велись уже давно. А в прошлом году показывали «сырый» проект. Тогда у специалистов была куча к нему замечаний. И теперь разработчики исправили некоторые из них.

Новый жилой комплекс состоит из двух 9-этажек. В них разместят 181 однокомнатную квартиру, офисы, торговые площади и подземный паркинг.

Заказчик – ООО «Олимпийский-Днепр».

ЖК займет земельный участок площадью 0,5 га. В будущем на этой территории появятся две 9-этажки. Первый этаж хотят отдать под коммерцию – там будут размещены офисы и торговые площади.

Первый этаж построек заглублен внутрь на три метра, что позволяет выполнить перед ним террасную часть с озеленением и благоустройством. На первом этаже будут офисы и торговые площади. Утоплены вглубь и два верхних этажа здания, что придает им новый современный акцент и отличает от соседней застройки, — рассказывает автор проекта.

Перед ЖК хотят обустроить благоустройство и озеленить территорию.

Как видим, планируется достаточно уютный и зеленый вход в коммерческие магазины.

Напомним, ранее появились детали об огромном Topol Mall, который будет построен в Днепре на месте кинотеатра Сич.

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