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  • У ГУР підтвердили підрив залізничного моста на росії: рух поїздів паралізовано

У ГУР підтвердили підрив залізничного моста на росії: рух поїздів паралізовано

Сьогодні 10:00
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У розвідці зазначають, що використання моста тривалий час буде неможливим.

Новости Днепра про У ГУР підтвердили підрив залізничного моста на росії: рух поїздів паралізовано

Сьогодні вранці деякі ЗМІ та Telegram-канали почали поширювати інформацію про виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у самарській області на росії.

Пізніше цей факт підтвердили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На росії підірвали залізничний міст ― рух поїздів паралізовано. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «полімєр» у місті чапаєвск самарської області, – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.

Читайте також:

Новости Днепра про У ГУР підтвердили підрив залізничного моста на росії: рух поїздів паралізованоУкраїнська

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