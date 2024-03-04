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У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 09:30
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У Карпатах з першими днями весни в Національному природному парку «Синевир» прокинулися ведмеді: вони покинули барлоги та насолоджуються променями сонця й шукають їжу.

Новости Днепра про У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)

Про це повідомили на ФБ-сторінці Національного природного парку «Синевир».

Як розповідають фахівці, у Реабілітаційному центрі бурого ведмедя ці тварини знаходять пристановище впродовж року, а під час холодів інколи впадають у сплячку.

Саме тут можна побачити чудове явище, де з першими променями сонця й підняттям температури повітря, ведмеді починають виходити зі своїх барліг. Вони розтягуються, здіймаються на лапи та розглядають навколишній світ із цікавістю, яка накопичилася за зимовий період. Звичайно, першим їхнім завданням є пошук їжі, водні процедури, адже їм потрібно поповнити запаси, — йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)

У парку наголосили, що навесні у цих хижаків починається час розваг та соціалізації – відновлення взаємодії з іншими ведмедями з притулку.

Новости Днепра про У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)

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Новости Днепра про У Карпатах вже прокинулися ведмеді (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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