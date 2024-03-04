У Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд: що відомо

У неділю, 3 березня, у Дніпрі на проспекті Свободи, в 300 метрах від найближчого будинку, місцеві мешканці виявили підозрілий предмет, схожий на боєприпас. На місце дніпряни відразу викликали вибухотехніків.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Фахівці обстежили знахідку та з’ясували, що це снаряд АС-76 мм. Його вивезли з місця події та знешкодили на підривному майданчику за містом.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”.
Надаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети.
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