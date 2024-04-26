У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)

У Дніпрі запрацювали перші фонтани – поки що тільки у сквері на Успенській площі.
Про це повідомили містяни у соцмережі.
На відео видно, що діти вже бавляться з водою, а дорослі фотографують водограй.
Зазначимо, початок сезону фонтанів у Дніпрі ще не анонсували, але зазвичай він стартує у травні.
Нагадаємо, у нашому місті понад 10 фонтанів. Найпопулярніші з них – фонтан Закоханих напроти “Вавилона”; фонтан “Куля бажань” або “Кульбаба” на Січеславській Набережній; фонтан “Муза” біля театру опери й балету; фонтан “Лілія” у сквері Героїв; фонтани на Короленка; “Каскад” на оглядовій площі у парку Шевченка; фонтан «Білий лебідь», який розташовано в акваторії річки Дніпро.
Раніше ми писали, що історичному музею в Дніпрі подарували Статую Свободи.
Читайте також:
Автор:
Історичному музею в Дніпрі подарували копію статуї Свободи.
Японія продовжує допомагати Дніпру!
Збитки на понад 500 тисяч гривень отримала держава через дії…
Важлива інформація!