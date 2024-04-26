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У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)

Сьогодні 11:39
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Дорослі та діти вже фотографуються біля них!

Новости Днепра про У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)

У Дніпрі запрацювали перші фонтани – поки що тільки у сквері на Успенській площі.

Про це повідомили містяни у соцмережі.

На відео видно, що діти вже бавляться з водою, а дорослі фотографують водограй.

Зазначимо, початок сезону фонтанів у Дніпрі ще не анонсували, але зазвичай він стартує у травні.

Нагадаємо, у нашому місті понад 10 фонтанів. Найпопулярніші з них – фонтан Закоханих напроти “Вавилона”; фонтан “Куля бажань” або “Кульбаба” на Січеславській Набережній; фонтан “Муза” біля театру опери й балету; фонтан “Лілія” у сквері Героїв; фонтани на Короленка; “Каскад” на оглядовій площі у парку Шевченка; фонтан «Білий лебідь», який розташовано в акваторії річки Дніпро.

Раніше ми писали, що історичному музею в Дніпрі подарували Статую Свободи. 

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Новости Днепра про У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)Українська

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