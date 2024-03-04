У Дніпрі 4 березня деякі трамваї закінчать роботу раніше: деталі

Будьте уважні!

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі трамваї №5, №12 та №16 закінчать свою роботу раніше.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №5:

від ж/м Західний о 20:45;

від Університету науки і технологій о 21:02.

маршрут №12:

від пл. Старомостова о 20:27;

від заводу Металовиробів о 21:17.

маршрут №16:

від вул. Ігоря Сікорського о 20:54;

від вул. Бориса Кротова о 21:25.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: