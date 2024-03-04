У Дніпрі 4 березня деякі трамваї закінчать роботу раніше: деталі

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі трамваї №5, №12 та №16 закінчать свою роботу раніше.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
маршрут №5:
маршрут №12:
маршрут №16:
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси.
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