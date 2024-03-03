На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному домоволодінні

Сьогодні зранку у Криворізькому районі сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь спалахнув в приватному будинку, розташованому на вулиці Нагірна селища Широке.

По прибуттю надзвичайників встановлено, що всередині приміщення літньої кухні горить майно та оздоблення стін і стелі на площі 20 кв. м, — сказано у повідомленні рятувальників.

Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Сьогодні ми писали про те, що на у Дніпрі на вулиці Берегова горів житловий будинок.

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