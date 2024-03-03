Атака на багатоповерхівку в Одесі: знайдено тіла ще двох дітей

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram.
“Щойно під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років”, – написав він.
Пізніше він також додав, що загинула і 8-річна сестричка Сергія, Злата.
Рятувальники деблокували тіла дітей з під завали.
Станом на сьогодні відомо про 12 жертв російської атаки.
Серед загиблих в Одесі виявилась і ціла родина військових з 7-місячною донькою. Вже більш ніж 18 годин продовжуються роботи з пошуку людей.
Сьогодні ми повідомляли про обстріл Нікопольщини з артилерії та дронів-камікадзе.
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