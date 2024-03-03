Атака на багатоповерхівку в Одесі: знайдено тіла ще двох дітей

Під завалами будинку в Одесі, куди в ніч на суботу влучив "Шахед", знайшли тіла 10-річного хлопчика та його 8-річної сестри.

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram.

“Щойно під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років”, – написав він.

Пізніше він також додав, що загинула і 8-річна сестричка Сергія, Злата.

Рятувальники деблокували тіла дітей з під завали.

Станом на сьогодні відомо про 12 жертв російської атаки.

Серед загиблих в Одесі виявилась і ціла родина військових з 7-місячною донькою. Вже більш ніж 18 годин продовжуються роботи з пошуку людей.

Сьогодні ми повідомляли про обстріл Нікопольщини з артилерії та дронів-камікадзе.

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