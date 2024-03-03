У Дніпрі та Кривому Розі водії на дорогах влаштували стихійні звалища

Біля імпровізованого смітника постійно зупиняються водії, та викидають сміття прямо на дорогу. Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
У Дніпрі водії настільки відчувають безкарність, що викидають сміття на узбіччя навіть поблизу сміттєвих баків.
Судячи зі стану звалища, такий стан речей вже давно став у цьому місці нормою.
У Кривому Розі приблизно така ж ситуація на в’їзді до міста зі сторони Миколаєва.
Нагадаємо, що за таке забруднення вулиць передбачена адміністративна відповідальність. Але перш за все, це питання сумлінності громадян та їх вихованості.
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