Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі вимикатимуть світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Алана Шепарда: 26-32 (парні), 33, 34;

вул. Будівельників: 25-33 (непарні);

вул. Енергетична: 18-К;

пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9-А, 11

вул. Автотранспортна: 8-А;

вул. Оздоровча: 8.

З 9:00 до 17:00 не буде світла у таких будинках:

вул. Криворізька: 16-Б, 20;

вул. Павла Чубинського: 20-А;

вул. Робоча: 174, 176-А, 178.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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