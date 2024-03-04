Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: детали

Сегодня 08:00
просмотров

Будьте внимательны!

Новости Днепра про В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: детали

Сегодня, 4 марта, в Днепре трамваи №5, №12 и №16 закончат свою работу раньше.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Последние отправления с конечных остановок:

маршрут №5:

  • от ж/м Западный в 20:45;
  • от Университета науки и технологий в 21:02.

маршрут №12:

  • от пл. Старомостовой в 20:27;
  • от завода Металлоизделий в 21:17.

маршрут №16:

  • от ул. Игоря Сикорского в 20:54;
  • от ул. Бориса Кротова в 21:25.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: деталиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:00
Сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса

Подготовьтесь!

Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак
Новости Днепра
Вчера 19:01
Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак

Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Враг запускал дроны-камикадзе и…

В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки
Новости Днепра
Вчера 18:35
В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки

В Днепре на улице Передовой водители и прохожие устроили стихийную…

На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении
Новости Днепра
Вчера 16:44
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении

Сегодня утром в Криворожском районе произошел пожар.

Последние новости

Сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса
Сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
2
просмотров
Погода на 4 марта: в Днепре будет облачно
Погода на 4 марта: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету
В небе над Криворожским районом сбили вражескую ракету

Вместе - к победе!

Вчера 21:32
2
просмотров
Атака на многоэтажку в Одессе: найдены тела еще двух детей
Атака на многоэтажку в Одессе: найдены тела еще двух детей

Под завалами дома в Одессе, куда в ночь на субботу попал "Шахед", обнаружили тела 10-летнего мальчика и его 8-летней сестры.

Вчера 20:05
2
просмотров
Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак
Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак

Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Враг запускал дроны-камикадзе и гнал из артиллерии.

Вчера 19:01
2
просмотров
В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки
В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки

В Днепре на улице Передовой водители и прохожие устроили стихийную свалку на дороге.

Вчера 18:35
4
просмотров
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении

Сегодня утром в Криворожском районе произошел пожар.

Вчера 16:44
2
просмотров
Днепр-1″ одержал минимальную победу над «Оболонью» на выезде
Днепр-1″ одержал минимальную победу над «Оболонью» на выезде

СК Днепр-1 минимально одолел на выезде одного из аутсайдеров первенства Оболонь.

Вчера 15:20
4
просмотров
В Днепре от полученных травм скончался водитель легковушки, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов
В Днепре от полученных травм скончался водитель легковушки, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов

В Днепре в больнице скончался водитель автомобиля Opel, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов.

Вчера 14:58
2
просмотров
В Днепре на Набережной Победы загорелся автомобиль службы такси Uklon
В Днепре на Набережной Победы загорелся автомобиль службы такси Uklon

Сегодня в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.

Вчера 13:56
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх