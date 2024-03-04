В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: детали

Сегодня, 4 марта, в Днепре трамваи №5, №12 и №16 закончат свою работу раньше.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Последние отправления с конечных остановок:
маршрут №5:
маршрут №12:
маршрут №16:
Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса.
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