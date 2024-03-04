В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: детали

Будьте внимательны!

Сегодня, 4 марта, в Днепре трамваи №5, №12 и №16 закончат свою работу раньше.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Последние отправления с конечных остановок:

маршрут №5:

от ж/м Западный в 20:45;

от Университета науки и технологий в 21:02.

маршрут №12:

от пл. Старомостовой в 20:27;

от завода Металлоизделий в 21:17.

маршрут №16:

от ул. Игоря Сикорского в 20:54;

от ул. Бориса Кротова в 21:25.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса.

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