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На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении

Сегодня 16:44
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Сегодня утром в Криворожском районе произошел пожар.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Огонь вспыхнул в частном доме, расположенном на улице Нагорного поселка Широкое.

По прибытию чрезвычайников установлено, что внутри помещения летней кухни горит имущество и отделка стен и потолка на площади 20 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре на улице Берегово горел жилой дом.

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