На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Огонь вспыхнул в частном доме, расположенном на улице Нагорного поселка Широкое.
По прибытию чрезвычайников установлено, что внутри помещения летней кухни горит имущество и отделка стен и потолка на площади 20 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре на улице Берегово горел жилой дом.
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