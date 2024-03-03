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В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки

Сегодня 18:35
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В Днепре на улице Передовой водители и прохожие устроили стихийную свалку на дороге.

Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки

Возле импровизированной свалки постоянно останавливаются водители, и выбрасывают мусор прямо на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

В Днепре водители настолько ощущают безнаказанность, что выбрасывают мусор на обочину даже вблизи мусорных баков.

Судя по состоянию свалки, такое положение дел уже давно стало в этом месте нормой.

В Кривом Роге примерно такая же ситуация на въезде в город со стороны Николаева.

Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки

Напомним, что за такое загрязнение улиц предусмотрена административная ответственность. Но прежде всего это вопрос добросовестности граждан и их воспитанности.

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Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалкиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалкиРусский

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