В Днепре и Кривом Роге водители на дорогах устроили стихийные свалки

В Днепре на улице Передовой водители и прохожие устроили стихийную свалку на дороге.

Возле импровизированной свалки постоянно останавливаются водители, и выбрасывают мусор прямо на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

В Днепре водители настолько ощущают безнаказанность, что выбрасывают мусор на обочину даже вблизи мусорных баков.

Судя по состоянию свалки, такое положение дел уже давно стало в этом месте нормой.

В Кривом Роге примерно такая же ситуация на въезде в город со стороны Николаева.

Напомним, что за такое загрязнение улиц предусмотрена административная ответственность. Но прежде всего это вопрос добросовестности граждан и их воспитанности.

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