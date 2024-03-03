Атака на многоэтажку в Одессе: найдены тела еще двух детей

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
«Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет», — написал он.
Позже он также добавил, что погибла и 8-летняя сестренка Сергея, Злата.
Спасатели деблокировали тела детей из-под завала.
На сегодня известно о 12 жертвах российской атаки.
Среди погибших в Одессе оказалась и целая семья военных с 7-месячной дочерью. Уже более 18 часов продолжаются работы по поиску людей.
Сегодня мы сообщали об обстреле Никопольщины из артиллерии и дронов-камикадзе.
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