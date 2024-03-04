В Карпатах уже проснулись медведи (ФОТО, ВИДЕО)

В Карпатах с первыми днями весны в Национальном природном парке "Синевир" проснулись медведи: они покинули берлоги и наслаждаются лучами солнца и ищут пищу.

Об этом сообщили на ФБ-странице Национального природного парка «Синевир».

Как рассказывают специалисты, в Реабилитационном центре бурого медведя эти животные находят пристанище в течение года, а во время холодов иногда впадают в спячку.

Именно здесь можно увидеть замечательное явление, где с первыми лучами солнца и поднятием температуры воздуха, медведи начинают выходить из своих берлог. Они растягиваются, поднимаются на лапы и рассматривают окружающий мир с любопытством, которое накопилось за зимний период. Конечно, первой их задачей является поиск пищи, водные процедуры, ведь им нужно пополнить запасы, — говорится в сообщении.

В парке отметили, что весной у этих хищников начинается время развлечений и социализации — восстановление взаимодействия с другими медведями из приюта.

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