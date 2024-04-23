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  • Може перебувати на Дніпропетровщині: поліція розшукує безвісно зниклу 20-річну дівчину

Може перебувати на Дніпропетровщині: поліція розшукує безвісно зниклу 20-річну дівчину

Сьогодні 15:14
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Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 20-річну Марину Чижевич.

Новости Днепра про Може перебувати на Дніпропетровщині: поліція розшукує безвісно зниклу 20-річну дівчину

Відомо, що розшукувана може перебувати на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Зазначається, що дівчина 21 квітня близько 10:00 пішла з дому в селі Попівка Миргородського району та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 150 см, середньої статури, має довге витке волосся русявого кольору. На момент зникнення була одягнена в сірі джинси, червону кофту, сіру куртку з хутром, кросівки.

Якщо у вас є будь-яка інформація, що може допомогти якнайшвидше розшукати дівчину, повідомте її за номерами: (099) 657-63-03, (095)-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або 102.

Новости Днепра про Може перебувати на Дніпропетровщині: поліція розшукує безвісно зниклу 20-річну дівчину

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Новости Днепра про Може перебувати на Дніпропетровщині: поліція розшукує безвісно зниклу 20-річну дівчинуУкраїнська

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