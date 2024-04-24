Буде в атмосфері аж до п’ятниці: пил із Сахари знову дістався території України

Він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

Тільки нещодавно Україну “атакувала” хмара пилу з Сахари. Ми про це писали ТУТ.

Як знову синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджають: пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні вже дістався території України.

На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ. Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п’ятниці. А вже з п’ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Нагадаємо, раніше ми писали, звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі.

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