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  • На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка

Сьогодні 09:00
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Площа займання склала 70 кв. м.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка

Сьогодні, 4 березня, на лінію “101” повідомили про займання будинку на вулиці Затишна села Зелений Гай Криворізького району.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони з’ясували, що горить дах, конструкції одноповерхового житлового будинку та майно всередині на загальній площі 70 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували. На жаль, на пожежі загинула жінка.

До місця виклику залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному домоволодінні.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінкаУкраїнська

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