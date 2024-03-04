На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа у будинку: загинула жінка

Площа займання склала 70 кв. м.

Сьогодні, 4 березня, на лінію “101” повідомили про займання будинку на вулиці Затишна села Зелений Гай Криворізького району.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони з’ясували, що горить дах, конструкції одноповерхового житлового будинку та майно всередині на загальній площі 70 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували. На жаль, на пожежі загинула жінка.

До місця виклику залучили 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному домоволодінні.

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