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На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина

Сегодня 09:00
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Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Новости Днепра про На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина

Сегодня, 4 марта, на линию «101» сообщили о возгорании дома на улице Уютная села Зеленый Гай Криворожского района.

На место оперативно прибыли спасатели. Они выяснили, что горит крыша, конструкции одноэтажного жилого дома и имущество внутри на общей площади 70 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали. К сожалению, на пожаре погибла женщина.

К месту вызова привлекли 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении.

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