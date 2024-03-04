На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина

Сегодня, 4 марта, на линию «101» сообщили о возгорании дома на улице Уютная села Зеленый Гай Криворожского района.
На место оперативно прибыли спасатели. Они выяснили, что горит крыша, конструкции одноэтажного жилого дома и имущество внутри на общей площади 70 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали. К сожалению, на пожаре погибла женщина.
К месту вызова привлекли 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в собственном домовладении.
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Александра Лучка
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