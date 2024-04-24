З квітня здійснюється перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів Дніпра: коли вони отримають підвищені виплати

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З 1 квітня в Україні здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки.

Про це нагадали у Міністерстві соціальної політики.

Розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок – ЄСВ). Оскільки з часом – коли людина працює – страховий стаж у пенсіонера збільшується, то і розмір пенсії має також збільшуватись. Тому з 1 квітня пенсії працюючим пенсіонерам перераховують, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія. Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості (на 1 січня 2024 р. в Україні нараховувалось 10,51 млн пенсіонерів), – зазначили у Міністерстві.

Важливо: виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 року (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов’язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Зазначимо, з 1 березня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшилась з 2 093 грн до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 грн до 23 610 грн. Середній розмір склав – 5 791 грн – це на 10,6% більше порівняно із березнем минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканці Дніпра можуть перевірити медичний висновок непрацездатності і електронний лікарняний: інструкція від МОЗ.

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