В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста на россии: движение поездов парализовано

Сегодня утром некоторые СМИ и Telegram-каналы начали распространять информацию о выводе из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в самарской области на россии.
Позже этот факт подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
На россии взорвали железнодорожный мост — движение поездов парализовано. 4 марта 2024 года около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций. Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО «Полимер» в городе чапаевск самарской области, — говорится в сообщении ГУР.
Отмечается, что учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным.
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