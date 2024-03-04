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  • В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста на россии: движение поездов парализовано

В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста на россии: движение поездов парализовано

Сегодня 10:00
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В разведке отмечают, что использование моста длительное время будет невозможным.

Новости Днепра про В ГУР подтвердили подрыв железнодорожного моста на россии: движение поездов парализовано

Сегодня утром некоторые СМИ и Telegram-каналы начали распространять информацию о выводе из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в самарской области на россии.

Позже этот факт подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

На россии взорвали железнодорожный мост — движение поездов парализовано. 4 марта 2024 года около 6:00 мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций. Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО «Полимер» в городе чапаевск самарской области, — говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным.

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