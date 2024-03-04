Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно

Сегодня 08:30
просмотров

Заметили подозрительный предмет - звоните "101" или "102"!

Новости Днепра про В Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно

В воскресенье, 3 марта, в Днепре на проспекте Свободы, в 300 метрах от ближайшего дома, местные жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас. На место днепряне сразу вызвали взрывотехников.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Специалисты обследовали находку и выяснили, что это снаряд АС-76 мм. Его вывезли с места происшествия и обезвредили на подрывной площадке за городом.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102».

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: их готовы менять на авто (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:47
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: их готовы менять на авто (ФОТО)

Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться…

В Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного
Новости Днепра
Сегодня 12:31
В Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного

На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.

В Днепре и области 3 марта «заминировали» все школы под №3
Новости Днепра
Сегодня 11:03
В Днепре и области 3 марта «заминировали» все школы под №3

В Днепре и области снова поступала информация о минировании учебных…

В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт
Новости Днепра
Сегодня 10:37
В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре планируется перекрыть проезжую часть…

Последние новости

Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: их готовы менять на авто (ФОТО)
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: их готовы менять на авто (ФОТО)

Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться дачи и дачные участки, поскольку, когда теплеет многие задумываются о том, что хотят проводить больше времени на природе, заниматься огородом для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и снять стресс,…

Сегодня 12:47
4
просмотров
В Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного
В Днепре на кладбище поиздевались над могилой военного

На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.

Сегодня 12:31
2
просмотров
На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)
На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.

Сегодня 12:00
3
просмотров
Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку
Вблизи трассы на Кривой Рог бездомный в самодельном бункере прятал похищенную 8-летнюю девочку

В соседней Николаевщине бездомный похитил девочку и прятал в самодельном бункере.

Сегодня 11:25
2
просмотров
В Днепре и области 3 марта «заминировали» все школы под №3
В Днепре и области 3 марта «заминировали» все школы под №3

В Днепре и области снова поступала информация о минировании учебных заведений.

Сегодня 11:03
2
просмотров
В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт
В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре планируется перекрыть проезжую часть и пешеходные переходы.

Сегодня 10:37
3
просмотров
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина

Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Сегодня 09:00
4
просмотров
В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: детали
В Днепре 4 марта некоторые трамваи закончат работу раньше: детали

Будьте внимательны!

Сегодня 08:00
7
просмотров
Сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса
Сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 4 марта: в Днепре будет облачно
Погода на 4 марта: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх