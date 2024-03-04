В Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно

Заметили подозрительный предмет - звоните "101" или "102"!

В воскресенье, 3 марта, в Днепре на проспекте Свободы, в 300 метрах от ближайшего дома, местные жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас. На место днепряне сразу вызвали взрывотехников.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Специалисты обследовали находку и выяснили, что это снаряд АС-76 мм. Его вывезли с места происшествия и обезвредили на подрывной площадке за городом.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102».

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты.

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