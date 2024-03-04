В Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно

В воскресенье, 3 марта, в Днепре на проспекте Свободы, в 300 метрах от ближайшего дома, местные жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас. На место днепряне сразу вызвали взрывотехников.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Специалисты обследовали находку и выяснили, что это снаряд АС-76 мм. Его вывезли с места происшествия и обезвредили на подрывной площадке за городом.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102».
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты.
Читайте также:
Автор:
Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться…
На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.
В Днепре и области снова поступала информация о минировании учебных…
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре планируется перекрыть проезжую часть…
Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться дачи и дачные участки, поскольку, когда теплеет многие задумываются о том, что хотят проводить больше времени на природе, заниматься огородом для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и снять стресс,…
На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.
Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.
В соседней Николаевщине бездомный похитил девочку и прятал в самодельном бункере.
В Днепре и области снова поступала информация о минировании учебных заведений.
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре планируется перекрыть проезжую часть и пешеходные переходы.
Площадь возгорания составила 70 кв. м.
Будьте внимательны!
Подготовьтесь!
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!