Сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 4 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Алана Шепарда: 26-32 (четные), 33, 34;

ул. Строителей: 25-33 (нечетные);

ул. Энергетическая: 18-К;

пер. Энергетический: 1, 3, 7, 9-А, 11

ул. Автотранспортная: 8-А;

ул. Оздоровительная: 8.

С 9:00 до 17:00 не будет света в таких домах:

ул. Криворожская: 16-Б, 20;

ул. Павла Чубинского: 20-А;

ул. Рабочая: 174, 176-А, 178.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: