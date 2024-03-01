З’явилися деталі про величезний Topol Mall, який збудують в Дніпрі на місці кінотеатру Січ (ФОТО)

З'явилися деталі про новий ТРЦ на ж/м Тополя.

Ще з літа ходили чутки про те, що на місці кінотеатру Січ з’явиться новий ТРЦ. Спочатку з’явилася інформація про те, що на ж/м Тополя планують звести торговельний центр Topol Mall. Згодом стало відомо, що грандіозне будівництво планують на вулиці Панікахи. І ось на містобудівній раді архітектори представили рендери майбутнього проєкту та розповіли деталі про нього.

Про це повідомляє Dnepr.info з посиланням на Міський сайт.

Збудують ТРЦ за адресою Панікахи, 59. На жаль чи на щастя, кінотеатр Січ знесуть, позаяк торговельний центр буде набагато більшим за площею, ніж стара будівля.

Планується, що нова споруда буде більшою на 10 метрів в ширину та в довжину. Комплекс буде двоповерховим, а на нульовому поверсі розмістять підземний паркінг на 120 машин. Заодно спорудять і капітальне укриття.

На першому поверсі хочуть облаштувати об’єкти торгівлі, на другому – зону фудкортів та розваг. Перед комплексом буде відкритий простір тераси.

Загальна площа комплексу – 13266 квадратних метрів, з яких під торгівлю буде відведено 3326, під дитячий ігровий центр – 1207, під фудкорти (на 100 відвідувачів) – 2175 квадратних метрів.

Крім ТРЦ у планах облаштування бульвару, який починатиметься від вулиці Панікахи між торговим комплексом і клубом «Тайм-Аут», що проєктується. Потім до храму, у бік «Епіцентру» і дорога знову повернеться на Панікахи.

Аби облаштувати бульвар хочуть знести МАФи, завдяки чому розширять площу пішохідної зони. Звичайно, не забули про озеленення, об’єкти благоустрою, ігрові зони для дітей та дорослих.

Щоб втілити задумане також треба розібратися із незаконним гаражами та стихійною торгівлею. Для цього можуть реконструювати овочевий ринок.

З проблем – магістральна теплотраса, яка проходить через майбутній бульвар. Архітектори кажуть, що її доведеться заховати під землю. На цим питанням вже працюють.

Комунальні служби готові опустити теплотрасу у ґрунт. Ще з минулого року тривають консультації з відповідними структурами, а також власниками об’єктів, які розташовані поруч.

На 2024-2025 є “дорожня карта” з планом дій, але як воно буде – побачимо.

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